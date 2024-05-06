Враг нанес удар по энергетике Сумщины: критические объекты переводят на резервное питание

Ночью 6 апреля россияне атаковали Сумскую область, в результате чего в некоторых регионах исчез свет. Как выяснилось, враг нанес очередной удар по энергетике нашего государства.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумской области. Корреспонденты Общественного отмечали, что в некоторых районах Сумы исчезло энергоснабжение. В частности, нет света в Лебедине, Белополье и Ахтырке.

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Оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетике

В Сумской областной военной администрации подтвердили информацию о том, что в ночь на 6 апреля российские захватчики нанесли авиационный удар по энергетическим объектам вышеупомянутого региона.

На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что впоследствии будут обнародованы детали по этой ситуации. В Сумской ОВА призвали сохранять спокойствие и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, то есть в случае объявления ракетной опасности немедленно спуститься к укрытию.

Как сообщил начальник МВА Алексей Дрозденко, из-за российских дроновых атак на Сумы объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание, водоснабжение и больницы также полностью обеспечат резервным питанием.

Также в городе разворачивают "пункты несокрушимости".

Что этому предшествовало

Поздним вечером 5 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумской области. Через несколько минут появилась информация о движении дрона-камикадзе типа "Шахед" через вышеупомянутый регион в юго-западном направлении.

Отмечалось, что в результате удара российских захватчиков, по данным Общественного, в некоторых районах Сумы исчезло энергоснабжение. В частности, нет света в Лебедине, Белополье и Ахтырке. Также известно, что вражеская атака повлекла за собой частичное отсутствие водоснабжения.