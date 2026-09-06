Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Что известно об атаке на Днепр?

Прежде всего, отметим, что Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе реактивных дронов и баражирующих боеприпасов типа "Бандероль" в регионе.

В 16.01 появилось сообщение об ударе по складам логистической компании. По словам Ганжи, два человека получили ранения из-за атаки на Днепр. Медики оказывают им необходимую помощь.

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Где еще в последнее время фиксировались последствия российских атак?

5 сентября в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов. Впоследствии глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что в результате атаки были повреждены объекты на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе. На место оперативно прибыли соответствующие службы. Также из-за атаки пострадал трехэтажный жилой дом. Сначала сообщалось о четырех раненых, один из которых госпитализирован. Около 18:00 стало известно о семи пострадавших, среди них была несовершеннолетняя.

В ночь на 6 сентября российские войска также атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. Из-за последствий удара автомобильный пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу. Впрочем, позже его работу удалось возобновить. Напомним, днем ​​5 сентября во время воздушной тревоги взрывы также прогремели в Киеве.