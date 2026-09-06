Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних дронів та баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" у регіоні.

О 16:01 з'явилося повідомлення про удар по складах логістичної компанії. Наразі, як зазначає Ганжа, інформація про постраждалих уточнюється.

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Де ще останнім часом фіксували наслідки російських атак?

5 вересня на Хмельниччині пролунала серія вибухів. Згодом голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. На місце оперативно прибули відповідні служби. Також через атаку постраждав триповерховий житловий будинок. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, одного з яких госпіталізували. Близько 18:00 стало відомо вже про сімох постраждалих, серед них була неповнолітня.

У ніч проти 6 вересня російські війська також атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Через наслідки удару автомобільний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу. Втім, пізніше його роботу вдалося відновити. Нагадаємо, вдень 5 вересня під час повітряної тривоги вибухи також пролунали в Києві.