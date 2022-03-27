Враг не оставляет Одессу, – спикер местной военной администрации о ситуации в городе

В Одессе ночью и под утро звучали воздушные тревоги и слышны были выстрелы. Российские оккупанты не оставляют город.

Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, ночь в городе прошла относительно спокойно.

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Братчук: Есть вероятность ударов с акватории Черного моря

Братчук отметил, что нет информации о том, что силы противовоздушной обороны что-то сбивали. Постоянно контролируется воздушное пространство.

Враг не оставляет Одессу и Одесскую область без внимания. Это стратегический пункт всей Украины. Мы тоже на передовой со стороны моря,

– подчеркнул он.

Спикер Одесской военной администрации отметил, что оккупанты сейчас очень активно проводят именно воздушную разведку. Также уменьшилась активность летательных аппаратов в небе.

"Отслеживается процесс, потому что вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов именно с акватории Черного моря сегодня остается. Говорим не только о Черном море. Контролируются соответствующие процессы агрессора и в Азовском море", – заверил Братчук.

Братчук рассказал об актуальной ситуации в Одессе и по области: смотрите видео