Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, ніч у місті минула відносно спокійно.

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Братчук: Є ймовірність ударів з акваторії Чорного моря

Братчук зауважив, що наразі немає інформації про те, що сили протиповітряної оборони щось збивали. Постійно контролюється повітряний простір.

Ворог не полишає Одесу та Одеську область поза своєю увагою. Це стратегічний пункт усієї України. Ми теж на передовій із боку моря,

– наголосив він.

Речник Одеської військової адміністрації відзначив, що окупанти зараз дуже активно проводять саме повітряну розвідку. Також зменшилась активність літальних апаратів у небі.

"Відстежується процес, тому що ймовірність нанесення артилерійських та ракетних ударів саме з акваторії Чорного моря сьогодні залишається. Говоримо не лише про Чорне море. Контролюються відповідні процеси агресора і в Азовському морі", – запевнив Братчук.

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