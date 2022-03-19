Враг не оставляет попыток возобновить движение в сторону Киева, ведет разведку с беспилотников

Столица Украины остается приоритетной целью врага. Так, по данным Генштаба, российские войска до сих пор надеются возобновить продвижение в сторону Киева.

Об этом 18 марта сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Согласно их данным, враг занял выжидательную позицию.

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Враг стремится возобновить продвижение в сторону Киева

Несмотря на то, что оккупанты не совершают активных наступательных действий, следует ожидать их активизации в ближайшие дни. В первую очередь это касается Киевского направления.

В настоящее время российские войска пытаются перегруппировать остатки сил и наладить логистическое обеспечение. Однако сразу после этого они продолжат двигаться в сторону столицы.

Враг не оставляет попыток возобновления продвижения в сторону Киева,

– сообщает Генштаб.

О том, что враг притаился перед наступлением свидетельствует и его разведка из беспилотников:

(Россия) ведет воздушную разведку с применением БПЛА,

– добавляют в новой сводке.

Также стало известно, что российские войска 18 марта лишили нас выхода к Азовскому морю.

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