Враг не оставляет попыток возобновить движение в сторону Киева, ведет разведку с беспилотников
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Столица Украины остается приоритетной целью врага. Так, по данным Генштаба, российские войска до сих пор надеются возобновить продвижение в сторону Киева.
Об этом 18 марта сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Согласно их данным, враг занял выжидательную позицию.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Враг стремится возобновить продвижение в сторону Киева
Несмотря на то, что оккупанты не совершают активных наступательных действий, следует ожидать их активизации в ближайшие дни. В первую очередь это касается Киевского направления.
В настоящее время российские войска пытаются перегруппировать остатки сил и наладить логистическое обеспечение. Однако сразу после этого они продолжат двигаться в сторону столицы.
Враг не оставляет попыток возобновления продвижения в сторону Киева,
– сообщает Генштаб.
О том, что враг притаился перед наступлением свидетельствует и его разведка из беспилотников:
(Россия) ведет воздушную разведку с применением БПЛА,
– добавляют в новой сводке.
Также стало известно, что российские войска 18 марта лишили нас выхода к Азовскому морю.
Военные потролили Кадырова и его приспешников: смотрите видео