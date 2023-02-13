Враг не отказался от массированных атак, – в ОК "Юг" допустили дату следующих обстрелов

Россия периодически атакует объекты критической инфраструктуры Украины ракетами и дронами. Недавно враг нанес 14 массированного удара по территории нашего государства.

В Черном море 12 февраля увеличилось количество российских кораблей до 12 судов, из них два – носители ракет "Калибр" с залпом 8 ракет. Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга капитан первого ранга Наталья Гуменюк 13 февраля рассказала в эфире телемарафона, что корабельная группировка врага находится в том же количестве.

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Когда может быть новый обстрел Украины Россией

По словам Натальи Гуменюк, россияне продолжают держать два подводных ракетоносителя, снаряженные до 8 ракет.

Это говорит о том, что противник не отказался от ракетных атак. Они могут быть вовлечены, как к массированной или комбинированной ракетной атаке, так и к точечным ударам,

– заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

По словам Гуменюк, пуски с подлодок усложнены их обнаружением. Так, россияне могут терроризировать местное население угрозой этих ударов.

Однако начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга вспомнила, что россияне чаще "играют мышцами", а наготове еще и надводные ракетоносители, которые находятся в пунктах базирования и, скорее всего, проходят переснаряжения и готовятся к следующему выходу.

Если говорить об расстоянии от одного массированного ракетного удара до другого, то это, как правило, – до 2 недель. И можем заметить, что от предыдущего к следующему – как раз 24 февраля. Помня о притяжении врага к сакральным датам, надо быть начеку,

– заявила Наталья Гуменюк.

Почему Москва атакует Одесщину "Ониксами"

Наталья Гуменюк, комментируя атаку Одессы противокорабельными ракетами "Оникс", заявила, что для Одесщины это достаточно типичные виды вооружения, которые применяет враг.

"Пуски происходят из временно оккупированного Крыма и как правило, они направлены в прибрежную зону. Именно потому, что специфика ракет такова… Как правило, враг пытается атаковать объекты критической или стратегической инфраструктуры, расположенные вдоль побережья", – заявила начальница обь координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

По ее словам, это ставит под угрозу и функционирование "зерновых коридоров", поскольку очень велика вероятность попадания как раз в объекты, связанные с этой работой.

Наталья Гуменюк рассказала, что Юг – это стратегическое направление для врага. Да, россияне пытаются удерживать эффект "своего присутствия". Так что они будут атаковать регион регулярно.

Наталія Гуменюк розповіла, що Південь – це стратегічний напрямок для ворога. Так, росіяни намагаються утримувати ефект "своєї присутності". Тож вони атакуватимуть регіон регулярно.

Наталья Гуменюк уточнила, что точечные ракетные удары врага – атаки, направленные по объектам критической инфраструктуры. Ведь "Калибр" – это высокоточное оружие. Известно, что россияне используют беспилотники для сбора информации. Ведь за прошедшие сутки ВСУ сбили 10 единиц такой техники врага. Это говорит о том, что Кремль пытается собирать данные, как вдоль правого берега Днепра, так и вдоль побережья Черного моря.

Зверніть увагу! Наталія Гуменюк уточнила, що точкові ракетні удари ворога – це атаки, спрямовані по об'єктах критичної інфраструктури. Адже "Калібр" – це високоточна зброя. Відомо, що росіяни використовують безпілотники для збору інформації. Адже минулої доби ЗСУ збили 10 одиниць такої техніки ворога. Це говорить про те, що Кремль намагається збирати дані як вздовж правого берега Дніпра, так і вздовж узбережжя Чорного моря.