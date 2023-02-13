У Чорному морі 12 лютого збільшилась кількість російських кораблів до 12 суден, з них два – носії ракет "Калібр" із залпом 8 ракет. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан першого рангу Наталія Гуменюк 13 лютого розповіла в ефірі телемарафону, що корабельне угруповання ворога перебуває у тій же кількості.

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За словами Наталії Гуменюк, росіяни продовжують тримати два підводних ракетоносії, споряджені до 8-ми ракет.

Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак. Вони можуть бути залучені, як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до точкових ударів,

– заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

За словами Гуменюк, пуски з підводних човнів ускладнені їх виявленням. Так, росіяни можуть тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів.

Проте начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня пригадала, що росіяни частіше "грають м'язами", а напоготові мають ще і надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування і, найімовірніше, проходять переспорядження і готуються до наступного виходу.

Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, то це, як правило, – до 2 тижнів. І можемо зауважити, що від попереднього до наступного – це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові,

– заявила Наталія Гуменюк.

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Наталія Гуменюк, коментуючи атаку Одеси протикорабельними ракетами "Онікс", заявила, що для Одещини це досить типові види озброєння, які застосовує ворог.

"Пуски відбуваються з тимчасово окупованого Криму і як правило, вони спрямовані у прибережну зону. Саме тому, що специфіка ракет така… Як правило, ворог намагається атакувати об'єкти критичної або стратегічної інфраструктури, які розміщені вздовж узбережжя", – заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

За її словами, це ставить під загрозу і функціонування "зернових коридорів", оскільки дуже велика ймовірність влучання якраз в об'єкти, пов'язані з цією роботою.

Наталія Гуменюк розповіла, що Південь – це стратегічний напрямок для ворога. Так, росіяни намагаються утримувати ефект "своєї присутності". Тож вони атакуватимуть регіон регулярно.