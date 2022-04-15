Враг не отказался от своих намерений, Киев остается приоритетом
Источник:телеканал Рада
Глава штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук заявил, что угроза в столице со стороны России не исчезла. Российские оккупанты не отказались от своего наступления, главной целью которого является Киев.
Продолжается подготовка обороны и функционирования столицы
Генерал-лейтенант Корнийчук прокомментировал, что в Киеве сворачивают некоторые блокпосты. Он подчеркнул, что российская угроза по-прежнему остается, однако Киев должен функционировать.
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Общественная угроза никуда не исчезла. Пока идет война. Противник не отказался от своего наступления. Столица остается приоритетом,
– сказал глава штаба военной администрации Киева.
Корнийчук отметил, что Киев – "большой политический и экономический центр и должен жить и функционировать".
Он добавил, что параллельно продолжаются мероприятия по подготовке обороны города и обеспечению функционирования Киева.
Есть мероприятия, которые выполняются для подготовки обороны города, но и обеспечиваются меры, чтобы он функционировал,
– рассказал генерал-лейтенант.
По словам Корнийчука, сейчас происходит оптимизация блокпостов и заграждений.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что две трети киевлян уже вернулись в столицу. Кличко предупредил, что возвращаться в Киев до сих пор небезопасно.
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