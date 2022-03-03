Враг не пропускает продовольственную помощь к мирному населению на Киевщине

Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба отчитался, какова ситуация в области по состоянию на утро 3 марта 2022 года.

По его словам, в городе Бородянка удалось эвакуировать часть людей.

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Сегодня, 3 марта, будут продолжать операцию по спасению мирного населения как в Бородянке, так и в других населенных пунктах.

"Враг не пропускает продовольственную помощь к мирному населению по направлениям Дымер – Иванков и в общины Полесья. Мы делаем все, чтобы решить этот вопрос", – отметил Алексей Кулеба.

Кроме того, добавил, что они обратились ко всем возможным международным организациям с просьбой помочь организовать "зеленый коридор".

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