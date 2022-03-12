Враг не пропустил: Верещук о том, почему не сработал коридор на Запорожье

За 12 марта успешными стали 9 из 14 гуманитарных коридоров, о которых была договоренность с российской стороной. Сорвался коридор с Энергодаром на Запорожье: колонну не пропустили оккупанты.

Об этом сообщила вице-премьер-министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Она отметила, что 12 марта удалось эвакуировать около 13 тысяч человек.

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Коридор из Энергодара не сработал, – Верещук

Выехала колонна груза гуманитарного. Остановились на блокпосте в Васильевке и российские оккупанты не пропустили их дальше, несмотря на договоренность,

– объяснила Верещук.

Вице-премьер подчеркнула, что колонна осталась там ночевать. Утром будет снова попытка добраться до места назначения. Также Верещук рассказала еще об одном преступлении в Энергодаре – туда накануне доставили гуманитарную помощь, однако ее до утра разворовали российские военные.

Смотрите брифинг Ирины Верещук о гуманитарных коридорах: