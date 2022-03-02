Враг не прошел, – глава Луганской ОГА рассказал об обстрелах городов и "русском мире"

Россия все еще пытается прорвать оборону украинских защитников, но получает безумное сопротивление. К тому же, против агрессора активно выступает гражданское население. Однако 2 марта был достаточно сложный день для Луганщины.

Об этом рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. По его словам, за этот день оккупанты обстреляли Северодонецк и близлежащие села, Лисичанск, Попасную, Горную общину.

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Обстрелы в Луганской области

В частности, оккупанты стреляли из градов по городу Северодонецк и попали в детский сад. Он подчеркнул, что это отнюдь не военный объект. С бомбоубежища там забрали 10 человек, которые, к счастью, выжили. Еще пострадали 4 жилых дома от "прилетов градов". Сергей Гайдай добавил, что на данный момент в городе не были зафиксировано погибших.

Он рассказал, что город продолжает работать над сбором гуманитарной помощи (как и другие), а жители формируют самооборону. Глава ОГА сообщил, что после обеда снова были обстрелы. По его мнению, это могли сделать, что отвлечь внимание. Главная причина – российские войска вместе с так называемыми силами "ЛНР" попытались прорваться в Северодонецк, но не смогли этого сделать. В рядах врага есть погибшие, в то время как с защитниками Украины все в порядке.

Но там нормально стоят наши ребята, и они отбили полностью эту попытку, эту атаку,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

Враг также обстрелял 2 марта город Лисичанск. На этот раз оккупанты использовали систему "Смерч". Попали в пивзавод, который, по словам Гайдая, является важным стратегическим объектом, а также в магазин строительных материалов. Кроме того, оккупанты обстреляли жилые дома и телевизионную башню. К сожалению, в городе есть раненые. Агрессор также обстрелял Попасную. Там они попали в вагоноремонтный завод, жилые дома и социальную инфраструктуру.

Русский мер четко стегает по гражданским объектам, жилым домам, школам, детским садикам. Мы все это здесь видим,

– рассказал Гайдай.

Самая сложная ситуация сейчас в Горной общине. Во-первых, туда почти невозможно добраться. Во-вторых, оккупанты стреляют там из всех калибров, из всего что есть. Накрывают все населенные пункты. В результате инфраструктура там сильно повреждена, вывезти людей оттуда никак нельзя, как и переправить в общину гуманитарную помощь.

Сергей Гайдай сообщил, что 2 марта удалось провести еще одну эвакуацию. Им удалось вывезти около 1000 человек в направлении областей на западе Украины. По его словам, там людей встретят и помогут. Он рассказал, что разговаривал с главами военно-гражданских администраций в этом регионе и выразил надежду, что с людьми все будет хорошо. В завершение Гайдай пообещал и дальше сообщать о ситуации в регионе и заверил, что ВСУ держат оборону и готовы к любым провокациям со стороны Российской Федерации.

Смотрите видео главы Луганской ОГА: