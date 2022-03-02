Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, за цей день окупанти обстріляли Сєвєродонецьк й прилеглі села, Лисичанськ, Попасну, Гірську громаду.

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Обстріли на Луганщині

Зокрема, окупанти стріляли з градів по місту Сєвєродонецьк та потрапили у дитячий садочок. Він наголосив, що це аж ніяк не військовий об'єкт. З бомбосховища там забрали 10 осіб, які, на щастя, вижили. Ще постраждали 4 житлових будинки від "прильотів градів". Сергій Гайдай додав, що на цей момент у місті не було зафіксовано загиблих.

Він розповів, що місто продовжує працювати над збором гуманітарної допомоги (як й інші), а жителі формують самооборону. Глава ОДА повідомив, що пообідді з нову були обстріли. На його думку, це могли зробити, що відвернути увагу. Головна причина – російські війська разом з так званими силами "ЛНР" спробували прорватися у Сєвєродонецьк, але не змогли цього зробити. У лавах ворога є загиблі, тоді як із захисниками України все в порядку.

Але там нормально стоять наші хлопці та вони відбили повністю цю спробу, цю атаку,

– наголосив Сергій Гайдай.

Ворог також обстріляв 2 березня місто Лисичанськ. Цього разу окупанти використовували систему "Смерч". Потрапили у пивзавод, який за словами Гайдая, є важливим стратегічним об'єктом, а також у магазин будівельних матеріалів. Крім того, окупанти обстріляли житлові будинки та телевізійну вежу. На жаль, у місті є поранені. Агресор також обстріляв Попасну. Там вони влучили у вагоноремонтний завод, житлові будинки та соціальну інфраструктуру.

Русскій мір чітко гатить по цивільних об'єктах, житлових будинках, школах, дитячим садочкам. Ми все це тут бачимо,

– розповів Гайдай.

Найскладніша ситуація зараз у Гірській громаді. По-перше, туди майже неможливо дістатися. По-друге, окупанти стріляють там з усіх калібрів, з всього що є. Накривають повністю усі населені пункти. У результаті інфраструктура там дуже пошкоджена, вивезти людей звідти ніяк не можна, як і переправити до громади гуманітарну допомогу.

Сергій Гайдай також повідомив, що 2 березня вдалося провести ще одну евакуацію. Їм вдалося вивезти приблизно 1000 осіб у напрямку областей на заході України. За його словами, там людей зустрінуть та допоможуть. Він розповів, що мав розмови з главами військово-цивільних адміністрацій у цьому регіоні та висловив надію, що з людьми усе буде добре. На завершення Гайдай пообіцяв і надалі повідомляти про ситуацію у регіоні та запевнив, що ЗСУ тримають оборону та готові до будь-яких провокацій зі сторони Російської Федерації.

Дивіться відео глави Луганської ОДА: