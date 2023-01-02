Враг не скроется, - Буданов предположил, что удары по территории России будут все глубже

Кирилл Буданов предположил, что каждый раз "загадочные взрывы" в России будут все больше вглубь страны-агрессорки. При этом начальник ГУР не взял на себя ответственность за удары по российским авиабазам.

В интервью у Кирилла Буданова спросили, нанесла ли Украина удары по российской авиабазе. Он ответил, что ответ на этот вопрос можно будет узнать только после окончания войны.

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Атак по России может стать больше

Буданов сказал, что рад видеть атаки по России и считает, что со временем их станет больше. В то же время он не может сказать, действительно ли их организует Украина.

Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Только после окончания войны,

– сказал начальник ГУР.

При этом он добавил, что удары по стране-агрессорке со временем будут "все глубже и глубже".