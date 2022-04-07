Враг не смог войти в Новотошковское, зато обстрелял Северодонецк и Лисичанск

Оккупанты не способны прорвать оборону Вооруженных сил Украины под Новотошковским, поэтому низко из оружия дальнего боя убивают мирное население и разрушают дома.

О последствиях вражеских обстрелов рассказали в телеграм-канале Луганской облгосадминистрации.

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По предварительным данным, количество поврежденных многоэтажек в городе Северодонецк за вчера до сих пор не установлено. Также спасатели находят новые разрушения в тех кварталах города, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло.

Врагу не удаются наступательные планы, как вчера под Новотошковским, поэтому он снова бьет по мирному населению. Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственных построек в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке,

– отметили в Луганской ОГА.

В администрации сообщили, что сегодня ночью пожарные ликвидировали возгорание крыши больницы в Северодонецке.

Всего на линии фронта за последние сутки отбиты 9 атак оккупантов: уничтожено 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 автомобильной техники, 4 артиллерийские системы.

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