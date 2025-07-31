В сети распространяется информация о якобы оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками. Украинские защитники прокомментировали ситуацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга. По состоянию на четверг, 31 июля, враг не захватил поселок.

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Захватили ли россияне Каменское?

Информация о российской оккупации Каменского в Запорожской области не соответствует действительности. Однако ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.

По данным Сил обороны Юга, на северной и северо-восточной окраинах поселка есть украинские позиции, на которых находятся бойцы. В частности, сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.

Воины ВСУ продолжают героически держать оборону на этом участке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В Силах обороны Юга призвали доверять исключительно официальным источникам информации – динамика боевых действий требует осторожности в формулировках и проверки фактов, чтобы не распространять панику и не играть на руку вражеской пропаганде.

Напомним, недавно спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона заявил, что ситуация на Ореховском направлении сложная. Россияне несколько месяцев подряд штурмовали Каменское – населенный пункт фактически уничтожен, как и укрытия и позиции ВСУ.