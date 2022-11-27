Удар по объекту врага в Сватово и безумные потери оккупантов на Луганщине: главное из Генштаба

Оккупанты продолжают нести безумные потери в развязанной ими же войне в Украине. Враг пытается перемещать личный состав и военную технику для комплектования подразделений.

Об актуальной ситуации на фронте на вечер 27 ноября доложили в Генеральном штабе ВСУ.

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Врагу не хватает живой силы

В Генштабе предупредили, что ожидается усиление группировки войск оккупантов, действующей на временно оккупированных территориях Украины. Произойдет это путем переброски отдельных подразделений с территории Беларуси.

С начала полномасштабного вторжения России наши военные уже ликвидировали более 87 тысяч захватчиков . За сутки "вторая армия мира" сократилась еще на 600 человек.

Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск.

Оккупанты продолжают ракетный террор

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Разумовка Запорожской области и Мусеевка на Днепропетровщине. Совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины,

– добавили в Генштабе.

Какая ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения противника продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии. На Купянском направлении противник ведет оборону.

На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии разных типов позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Времьевка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Красное, Зализничное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Достижение ВСУ за сутки

В Генштабе подтвердили поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября. Там находились около 70 военнослужащих противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется.

Подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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