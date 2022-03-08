Враг неслучайно работает по нашим аэродромам, – Рахманин

Переговоры по закрытию неба над Украиной сложны, однако продолжаются. В то же время, Россия пытается уничтожить украинские аэродромы.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал народный депутат Сергей Рахманин. По его словам, в переговорах по закрытию неба противоположная сторона идет на контакт, но шансов пока немного, хотя они остаются.

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НАТО, США и Великобритания принимают закрытое небо как участие в войне. С их стороны это означает прямую войну с Россией, они к этому не готовы.

Наша ПВО прикрывает аэродромы, – Рахманин

"Враг очень активно работает по нашим аэродромам. Это не случайно. Он хочет лишить наши самолеты взлетно-посадочных полос, чтобы наша авиация не могла работать", – сказал народный депутат.

Однако Сергей Рахманин отметил, что украинская противовоздушная оборона прикрывает аэродромы настолько, насколько это возможно, но это тоже дополнительная проблема.

"Ситуация не катастрофическая, но она достаточно сложная", – заявил Сергей Рахманин.

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