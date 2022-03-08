Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат Сергій Рахманін. За його словами, у перемовинах щодо закриття неба протилежна сторона іде на контакт, але шансів поки небагато, хоча вони залишаються.

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НАТО, США і Велика Британія сприймають закрите небо як участь у війні. З їхнього боку це означає пряму війну з Росією, вони до цього не готові.

Наша ППО прикриває аеродроми, – Рахманін

"Ворог дуже активно працює по наших аеродромах. Це невипадково. Він хоче позбавити наші літаки злітно-посадкових смуг, щоб наша авіація не могла працювати", – сказав народний депутат.

Проте Сергій Рахманін зазначив, що українська протиповітряна оборона прикриває аеродроми настільки, наскільки може, але це теж додаткова проблема.

"Ситуація не катастрофічна, але вона достатньо складна", – заявив Сергій Рахманін.

Зауважте, що у Польщі готові негайно передати усі свої літаки МІГ-29 на базу Повітряних сил США Рамштайн та у розпорядження американців. Мовиться про найбільшу повітряну базу США у Європі.

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