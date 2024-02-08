Враг ночью атаковал 17 "Шахедами": сколько дронов и где уничтожили наши военные

Россия ночью снова атаковала Украину "Шахедами". Оккупанты запускали вражеские дроны с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Наши военные сбили большинство вражеских дронов. К сожалению, есть попадания в Николаеве и повреждения в Одессе.

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Что известно об атаке дронами

Воздушные силы ВСУ начали сообщать о запуске вражеских дронов еще вечером 7 февраля, и опасность была ориентировочно до 2:29 8 февраля.

В ночь на 8 февраля 2024 года противник нанес удар 17-ю ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда, Крым,

– рассказали военные.

Они сбили в небе над Украиной 11 дронов-камикадзе типа "Шахед". Украинские бойцы уничтожили дроны в пределах:

Николаевской,

Одесской,

Винницкой,

Днепропетровской областей.



Как отработали наши военные

Воздушные силы ВСУ рассказали, что к отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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Россия снова атаковала Украину дронами