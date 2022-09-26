Враг ночью атаковал Одесскую область дронами: 2 попали в военный объект, объявлена эвакуация

В ночь с 25 на 26 сентября российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Два дрона врага попали в объект военной инфраструктуры.

В оперативном командовании "Юг" рано утром подтвердили работу вражеских дронов в Одесской области. Сообщается, что оккупанты атаковали Одесщину дронами-камикадзе.

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Из-за атаки дрона произошла детонация боеприпасов

В ОК "Юг" рассказали, что один дрон удалось уничтожить силами противовоздушной обороны. Два других попали в объект военной инфраструктуры.

В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки россиян нет. Спасательная операция продолжается и пожарники пытаются обуздать пожар.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что ситуация в регионе полностью контролируемая. По его словам, Силы обороны и Одесская ОВА работают над обеспечением охраны Одесской области.

Враг раз атаковал дронами Одесскую область

Утром 25 сентября во время воздушной тревоги в Одессе также раздались взрывы. Сообщалось, что в этот момент в небе над Одессой летал вражеский дрон, вероятно, БпЛА иранского происхождения, который получили россияне.

Во время атаки один дрон был сбит силами противовоздушной обороны. Мэр Одессы Геннадий Труханов информировал, что трижды враг попал в админздание в центре города.

Как известно, в воздушных силах ВСУ официально подтвердили, что россияне уже используют иранские дроны Shahed-136 в Украине.

В оперативном командовании "Юг" информировали, что враг атакует несколькими дронами, чтобы в случае уничтожения одного, задание выполнил другой. В воздушных силах заявляли, что иранские дроны сложная цель. В частности ПВО не всегда может среагировать на дроны, ведь они проходят на небольшой высоте.

Ранее этими дронами российские военные неоднократно атаковали портовую инфраструктуру Очакова Николаевской области, а также город Кривой Рог на Днепропетровщине.

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