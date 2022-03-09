Враг ночью не был активен, он использует паузу, чтобы перегруппировать силы – Арестович

Оккупанты в ночь на 9 марта активных боевых действий не проводили. Они сделали паузу, чтобы перегруппировать войска.

Таким образом, враг хочет накопить военную силу, чтобы наносить удары по запланированным направлениям. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович 9 марта, сообщает 24 канал.

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Агрессор в течение ночи активных действий не производил. Он использует паузу для перегруппировки, накопления сил,

– говорит Арестович.

По словам советника главы ОП, главными целями оккупантов сейчас являются Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев.

Обращение Арестовича: смотрите видео

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