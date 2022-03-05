Враг обстреливает жилые дома и мешает эвакуации: что происходит в Киевской области

24 февраля Россия начала циничную войну против Украины, но захватчики получили яростное сопротивление. К сожалению, ситуация в Киевской области все еще сложная.

В Киевской ОГА рассказали о ситуации на утро 5 марта 2022 года.

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Что происходит в Киевской области

В Бучанском районе городок Макаров постоянно обстреливают оккупанты. Ночью в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле велись бои. Российские захватчики разместили свою технику вдоль:

Немишаевской общины,

Михайловской Рубежовки,

пос. Мила и Бузова

Оккупанты обстреливают жилые дома и гражданских. Кроме того, враг мешает провести эвакуации мирного населения. В районе идет подготовка к эвакуации людей и доставка гуманитарной помощи.

В Бориспольском районе Киевской области все общины под контролем. Ведется укрепление границ района. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Ситуация в Фастовском районе выглядит следующим образом:

в селе Мархаловка зафиксировали разрушение и возгорание более 8 домов из-за обстрелов врага. Борьба с оккупантами продолжается.

из-за обстрелов врага. объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме, жители района могут получить услуги в полном объеме.

В Белоцерковском районе почти всю ночь раздавались сирены тревоги. Утром зафиксировали ракетный удар по частному сектору жилых домов в Белой Церкви. Согласно предварительным данным, два человека попали в больницу. Работает ГСЧС.

Ведется активная работа против диверсантов. В то же время, проблем с подачей электроэнергии, воды и газа не выявлено. В то же время, коммунальные службы работают в усиленном режиме. В районе активизировали волонтеры с целью оказания помощи военным и гражданскому населению.

В Вышгородском районе ситуация сложная, но контролируемая. Север района все еще остается под контролем оккупантов. К сожалению, несколько общин на грани гуманитарной катастрофы. Речь идет о Полесской, Дымерской, Иванковской общинах. Идет постоянная перегруппировка сил противника.

В район поступает гуманитарная помощь в виде продуктов и медикаментов, однако враг не позволяет помочь общинам, оказавшимся в оккупации. В то время как вся территория Броварского района контролируется Броварской районной военной администрацией. В районе заметили передвижение техники врага на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин.

В селе Русанов, Великодымерской общины обнаружили разрушенные жилые дома в частном секторе из-за обстрелов врага 2 марта. Ориентировочно речь идет о 20 домах. В настоящее время там не получилось восстановить газо-, электро-, водоснабжение, отопление и связь.

В других общинах района объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме, жители могут получить услуги в полном объеме, а жилые дома не были повреждены. В то же время Броварским районом совместно с Бориспольским проводится усиление направления Киев – Харьков. В Обуховском районе сложилась следующая ситуация:

все территориальные общины находятся под контролем.

ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи горожанам.