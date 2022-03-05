В Київській ОДА розповіли про ситуацію станом на ранок 5 березня 2022 року.

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Що відбувається у Київській області

У Бучанському районі містечко Макарів постійно обстрілюють окупанти. Вночі у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Ворзелі велися бої. Російські загарбники розташували свою техніку вздовж:

Немішаєвської громади,

Михайлівської Рубіжівки,

сел Мила та Бузова

Окупанти обстрілюють житлові будинки та цивільних. Крім того, ворог заважає провести евакуацій мирного населення. У районі триває підготовка до евакуації людей та доставлення гуманітарної допомоги.

У Бориспільському районі, що на Київщині, усі громади під контролем. Ведеться укріплення кордонів району. Комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі. Ситуація у Фастівському районі виглядає наступним чином:

у селі Мархалівка зафіксували руйнування та загоряння більше ніж 8 будинків через обстріли ворога. Боротьба з окупантами триває.

через обстріли ворога. об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, жителі району можуть отримати послуги у повному обсязі.

У Білоцерківському районі майже всю ніч лунали сирени тривоги. Вранці зафіксували ракетний удар по приватному сектору з житлових будинків у Білій Церкві. Згідно з попередніми даними, дві людини потрапили до лікарні. Працює ДСНС.

Ведеться активна робота проти диверсантів. Водночас проблем з подачею електроенергії, води та газу не виявлено. Водночас комунальні служби працюють у посиленому режимі. У районі активізували волонтери з метою надання допомоги військовим та цивільному населенню.