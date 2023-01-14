Враг обстрелял объекты энергетической инфраструктуры, в 11 областях вводят аварийные отключения
14 января 2023, 13:22Читати новину українською
Источник:Укрэнерго
Российские оккупанты утром 14 января обстреляли объекты энергетической инфраструктуры. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия.
Кроме того, отметили, что на 14 января в Украине меньше потребляют электроэнергию, чем 13 января в настоящее время. Причина – дефицит потепления и исходный.
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В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего – в утренние и вечерние часы. Напоминаем, что это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре.
– говорится в сообщении.