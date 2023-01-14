Враг обстрелял объекты энергетической инфраструктуры, в 11 областях вводят аварийные отключения

Российские оккупанты утром 14 января обстреляли объекты энергетической инфраструктуры. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия.

Кроме того, отметили, что на 14 января в Украине меньше потребляют электроэнергию, чем 13 января в настоящее время. Причина – дефицит потепления и исходный.

Обратите внимание В ВСУ объяснили, почему взрывы в Киеве раздавались еще до воздушной тревоги

В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего – в утренние и вечерние часы. Напоминаем, что это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре.

– говорится в сообщении.