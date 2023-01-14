Окрім того, наголосили, що станом на 14 січня в Україні менше споживають електроенергію, аніж 13 січня у цей час. Причина – дефіцит потепління та вихідний.

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Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години. Нагадуємо, що це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі,

– мовиться у повідомленні.

Ліміти споживання доведені до всіх областей.