Враг обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: один воин получил ранение

13 ноября 2021 , 22:08
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Источник:

ОТГ "Восток"

Российские наемники 13 ноября в очередной раз нарушили "тишину" на Донбассе. В результате их циничных действий один наш защитник попал в больницу.

Оккупанты били по позициям Вооруженных сил Украины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Один из наших защитников получил осколочные ранения.

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Воину оказали первую медицинскую помощь, а затем отвезли в больницу. Пока его состояние здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил,
– заверили в ОТГ "Восток".

Ситуация на Донбассе 13 ноября

  • По данным Минобороны, в течение субботы российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе.
  • Оккупанты били около Троицкого, Гнутово, Екатериновки, Золотого-4. Кроме того, недалеко от Чермалыка боевики сбросили мину с беспилотника.
  • Во время обстрелов враг использовал станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, минометы и т.д.
Обратите внимание! 12 ноября на враждебном неизвестном устройстве подорвались двое служащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В результате полученных травм подполковнику Руслану Прусову и мастер-сержанту Вадиму Федосееву выжить не удалось.


Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Автор: Софія Мінджоса