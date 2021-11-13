Враг обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: один воин получил ранение
13 ноября 2021 , 22:08Читати новину українською
Источник:ОТГ "Восток"
Российские наемники 13 ноября в очередной раз нарушили "тишину" на Донбассе. В результате их циничных действий один наш защитник попал в больницу.
Оккупанты били по позициям Вооруженных сил Украины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Один из наших защитников получил осколочные ранения.
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Воину оказали первую медицинскую помощь, а затем отвезли в больницу. Пока его состояние здоровья – удовлетворительное.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил,
– заверили в ОТГ "Восток".
Ситуация на Донбассе 13 ноября
- По данным Минобороны, в течение субботы российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Оккупанты били около Троицкого, Гнутово, Екатериновки, Золотого-4. Кроме того, недалеко от Чермалыка боевики сбросили мину с беспилотника.
- Во время обстрелов враг использовал станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, минометы и т.д.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала