Враг обстрелял жилой район Баштанки на Николаевщине
13 марта 2022 , 09:51Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
13 марта оккупанты обстреливали жилые массивы на Николаевщине. В частности, авиаудары прошлись по городу Баштанка.
Спасатели уже на месте и работают над спасением людей. В частности, отмечают в ГСЧС, повреждены дома на улице Сазоненко.
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Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира",
– говорится в сообщении.
Последствия авиаударов по городу Баштанка:
В ведомстве показали последствия уничтожения жилого дома в результате авиаударов. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Мужчину спасатели вытащили из-под завалов, а его жена и дочь обошлись испугом.
- Потерпевшего уже отправили в больницу. Там ему будут оказывать медицинскую помощь.
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