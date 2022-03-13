Враг обстрелял жилой район Баштанки на Николаевщине

13 марта оккупанты обстреливали жилые массивы на Николаевщине. В частности, авиаудары прошлись по городу Баштанка.

Спасатели уже на месте и работают над спасением людей. В частности, отмечают в ГСЧС, повреждены дома на улице Сазоненко.

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"Русский мир" пришел к мирным жителям

Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира",

– говорится в сообщении.

Последствия авиаударов по городу Баштанка:

В ведомстве показали последствия уничтожения жилого дома в результате авиаударов. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Мужчину спасатели вытащили из-под завалов, а его жена и дочь обошлись испугом.

Потерпевшего уже отправили в больницу. Там ему будут оказывать медицинскую помощь.

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