Россияне оккупировали Селидово, Вишневое и Звездное: DeepState обновили карту

Российские войска захватили город Селидово Донецкой области, поселок Вишневое и село Звездное. Также враг продвинулся возле нескольких других населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики DeepState вечером в среду, 30 октября. Селидово длительное время было одним из приоритетов для врага – там россияне концентрировали максимальное количество сил.

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Враг оккупировал Селидово и еще два населенных пункта

Кроме захвата трех населенных пунктов, российская оккупационная армия также продвинулась возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке.

В то же время Генштаб ВСУ также прокомментировал бои в Донецкой области. Там отметили, что враг 26 раз пытался вклиниться в оборону на Покровском направлении, но получил жесткий отпор от украинских защитников. Еще четыре атаки до сих пор продолжаются.

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К слову, 30 октября также стало известно, что Покровск Донецкой области заблокируют на въезд и выезд. Однако, по словам начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, речь идет только о части города.