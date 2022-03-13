Враг оккупировал Старомлиновку, Евгеньевку, Павловку и Егоровку - Генштаб

Оккупанты пытаются при поддержке российской авиации развить наступление на Волновахском направлении, сообщили в Генеральном Штабе ВСУ. Вражеские силы находятся в невыгодном положении, несмотря на то, что захватили несколько пунктов.

По данным Генштаба, оккупанты завладели 4 населенными пунктами Донбасса.

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Среди этих пунктов есть Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка. Несмотря на захват этих единиц, украинские защитники остановили оккупантов на невыгодном для них расположении.

Войска противника овладели населенными пунктами Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка и были остановлены на невыгодных рубежах,

– написали в Генштабе.

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