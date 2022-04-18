Враг оставил мины, ловушки и растяжки, – Залужный призвал быть осторожными на освобожденных землях

Наши военные прогнали российских оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Однако там до сих пор опасно из-за заминированных территорий.

Российские военные оставили после себя множество взрывоопасных предметов. Поэтому жителям этих регионов нужно быть очень аккуратными.

Важно Генштаб ВСУ фиксирует признаки начала наступательной операции на Востоке

Коварный враг оставил немало мин, ловушек и растяжек, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, особенно детей,

– заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он призвал людей быть бдительными, а обо всех подозрительных предметах сообщать военным или ГСЧС.

С правилами минной безопасности рекомендуем ознакомиться – по ссылке.

Это может вас заинтересовать – потери врага на 18 апреля: видео