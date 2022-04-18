Російські військові залишили після себе велику кількість вибухонебезпечних предметів. Тому мешканцям цих регіонів потрібно бути дуже обережними.

Важливо Генштаб ЗСУ фіксує ознаки початку наступальної операції на Сході

Підступний ворог залишив чимало мін, пасток та розтяжок, які створюють потенційну небезпеку для життя мирних мешканців, особливо дітей,

– заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він закликав людей бути пильними, а про всі підозрілі предмети повідомляти військових або ДСНС.

З правилами мінної безпеки рекомендуємо ознайомитися – за посиланням.

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