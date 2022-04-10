Враг перемещает допподразделения в Изюм и продолжает частичное блокирование и обстрелы Харькова
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает вести полномасштабную войну против Украины. В частности, на Харьковщине враг пытается прорвать оборону ВСУ.
В Генштабе сообщили, что оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм Харьковской области.
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Ситуация в Харьковской области
Российские войска продолжают частичное блокирование города Харькова и производят обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов.
Для усиления группировки оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм.
С территории России прибывают ремонтно-восстановительные бригады для восстановления железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.
Также известно, что оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники в Харьковской области.
Обратите внимание – Россия хочет собрать еще 60 тысяч солдат на войну против Украины: