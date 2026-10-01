Как Россия планирует разделить энергосистему Украины вдоль Днепра: эксперт раскрыл планы врага

Россия пытается разорвать энергосистему Украины по Днепру, чтобы создать искусственный дефицит на Левобережье.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Новая тактика врага: удар по связям через Днепр

Иван Плачков подчеркнул, что Россия продолжает массированные атаки на украинскую инфраструктуру. Последние удары существенно повредили генерирующее оборудование, в частности Трипольской ТЭС в Киевской области. Однако сейчас оккупанты изменили приоритеты и сосредоточились на разрушении логистики электропередач.

Сейчас ведутся атаки на линии электропередач, особенно высоковольтные, и на региональные линии, так называемое кольцо вокруг Киева. Мне кажется, что цель врага – отделить левый берег от правого,

– заявил эксперт.

Он пояснил, что оккупанты целенаправленно наносят удары по высоковольтным опорам и переходам через Днепр. Таким образом враг стремится изолировать регионы и спровоцировать критический дефицит мощности на Левом берегу.

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Россия продолжает массированно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов новые отключения электроэнергии уже зафиксировали в 5 областях, из-за чего в некоторых регионах уже были введены графики отключения.