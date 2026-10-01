Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній міністр палива та енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

Нова тактика ворога: удар по зв'язках через Дніпро

Іван Плачков наголосив, що Росія продовжує масовані атаки на українську інфраструктуру. Останні удари суттєво пошкодили генеруюче обладнання, зокрема Трипільську ТЕС на Київщині. Однак зараз окупанти змінили пріоритети й зосередилися на руйнуванні логістики електропередач.

Зараз йдуть атаки на лінії електропередачі, особливо високовольтні, та на регіональні зв'язки, так зване кільце навколо Києва. Мені здається, що мета ворога – розділити лівий берег з правим,

– заявив експерт.

Він пояснив, що окупанти цілеспрямовано б'ють по високовольтних опорах та переходах через Дніпро. У такий спосіб ворог прагне ізолювати регіони та спровокувати критичний брак потужності на Лівому березі.

Росія продовжує масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів нові знеструмлення вже зафіксували у 5 областях, через що в деяких регіонах вже були введені графіки відлючення.