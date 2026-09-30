Об этом сообщает "Укрэнерго".

Что известно об отключении в Украине 1 октября?

Энергетики отмечают, что в результате усложнения ситуации в энергосистеме в отдельных регионах будут применяться меры по ограничению потребления света. В частности, речь идет о следующем:

08:00 – 21:00 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

08:00 – 11:00 и 16:00 – 21:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом 0,5 очереди).

В Укрэнерго подчеркнули, что введение ограничений – это последствия российских атак на энергообъекты. При этом ситуация может изменяться.

Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально,

– призывали энергетики. Уведомление об ограничении электроэнергии / Укрэнерго

Следует напомнить, что перед этим сообщалось о введении отключений в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

К тому же утром российские военные ударили по Трипольской ТЭС. В результате атаки на станции было повреждено генерирующее оборудование.