Об этом сообщает "Укрэнерго".
Что известно об отключении в Украине 1 октября?
Энергетики отмечают, что в результате усложнения ситуации в энергосистеме в отдельных регионах будут применяться меры по ограничению потребления света. В частности, речь идет о следующем:
- 08:00 – 21:00 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 08:00 – 11:00 и 16:00 – 21:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом 0,5 очереди).
В Укрэнерго подчеркнули, что введение ограничений – это последствия российских атак на энергообъекты. При этом ситуация может изменяться.
Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально,
– призывали энергетики. Уведомление об ограничении электроэнергии / Укрэнерго
Следует напомнить, что перед этим сообщалось о введении отключений в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.
К тому же утром российские военные ударили по Трипольской ТЭС. В результате атаки на станции было повреждено генерирующее оборудование.