Враг планирует продолжить наступление на "Азовсталь", привлекут структуры ФСБ, – разведка

22 апреля 2022 , 15:00
Читати новину українською

Российское политическое руководство якобы отдало приказ своим войскам не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, где прячутся мирные люди. Однако представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий опроверг эту информацию.

По его словам, как обычно, российское руководство говорит неправду. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала Рада.

Важно Штурм "Азовстали" может обернуться для россиян значительными потерями, – британская разведка

"Они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта ("Азовстали" – 24 канал). Однако по нашим данным – они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, в том числе ФСБ. Они будут продолжать наступление именно на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", – объяснил Вадим Скибицкий.

Что известно о ситуации на "Азовстали"

Обратите внимание – Денисенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

 

Автор: Марія Лелека