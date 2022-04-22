Враг планирует продолжить наступление на "Азовсталь", привлекут структуры ФСБ, – разведка

Российское политическое руководство якобы отдало приказ своим войскам не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, где прячутся мирные люди. Однако представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий опроверг эту информацию.

По его словам, как обычно, российское руководство говорит неправду. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала Рада.

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"Они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта ("Азовстали" – 24 канал). Однако по нашим данным – они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, в том числе ФСБ. Они будут продолжать наступление именно на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", – объяснил Вадим Скибицкий.

Что известно о ситуации на "Азовстали"

Российские оккупанты уже почти 2 месяца держат Мариуполь в блокаде, а также взяли город в кольцо. Как результат, на "Азовстали" в заложниках оказались украинские военные и гражданские. Известно, что среди них есть раненые и убитые.

Российские военные сбросили сверхтяжелые бомбы на "Азовсталь", в результате чего под завалами оказались люди. Украина настаивает, чтобы Россия дала возможность вывезти людей.

В четверг, 21 апреля 2022 года, Владимир Путин якобы отдал приказ не штурмовать "Азовсталь".

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