Враг понес значительные потери под Мариуполем и вынужден привлекать резервы морской пехоты
16 марта 2022 , 01:58Читати новину українською
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на конец суток 15 марта. Среди прочего там идет речь и о сложной ситуации под Мариуполем.
Мариуполь находится в осаде. Но войска российских оккупантов несут потери и ищут резервы.
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Сводка Генштаба СЗУ: под Мариуполем враг понес ощутимые потери
По сообщению Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 марта на фронтах противостояния российскому агрессору наихудшая ситуация остается в районе Мариуполя.
- Там противник пытается блокировать город как на западной, так и на восточной окраинах.
- Однако – терпит значительные потери.
В ВСУ отметили, что оккупанты сейчас вынуждены вводить резервы – в частности, из состава 810 отдельной бригады морской пехоты российской армии.Обратите внимание: гуманитарные коридоры в Мариуполь также не работают. Город люди пытаются покинуть только на собственных легковых автомобилях.
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