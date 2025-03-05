Враг попал ракетой в отель: жуткие фото из Кривого Рога

Вечером 5 марта российская ракета попала в пятиэтажный отель в Кривом Роге. ГСЧС показали жуткие фото с места происшествия.

14 человек спасены, но под завалами еще могут быть люди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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ГСЧС показали фото из Кривого Рога

В результате удара погиб 1 человек – 53 летний мужчина. Также известно, что пострадали три человека. Их госпитализировали в больницу. 43-летний мужчина и 49-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии, а одна женщина – в состоянии средней тяжести. Спасателям удалось спасти 14 человек.

Взрыв в городе прогремел о 22:01. Ракета прилетела по 5-этажному зданию готеля еще во время сигнала воздушной тревоги. В результате удара разрушена лестничная клетка, под завалами еще могут находиться люди.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: фото ГСЧС

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