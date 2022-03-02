Враг потерял инициативу, проводит мобилизацию для формирования резерва, – Залужный

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских захватчиков. Враг прибег к мобилизации для формирования резерва.

Оккупанты потеряли тактическую инициативу и снизили темпы продвижения. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный около полуночи 2 марта.

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Вооруженные Силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва,

– отметил генерал-лейтенант.

"У российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться. Мы на своей земле, а потому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика", – добавил он.



Потери России в войнах / Инфографика по фейсбуку Валерия Залужного

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