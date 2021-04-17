Враг повышает напряжение, – Бутусов попал под обстрелы в Опытном
Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов присоединился к прямому эфиру в программе Савика Шустера с помощью видеосвязи. В тот момент он находился на Донбассе, вблизи линии разграничения.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Он сказал, что собственными глазами увидел на фронте "большое обострение". И, собственно, сам попал под мощный обстрел.
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Бутусов попал под обстрел у Опытного
Журналист Юрий Бутусов 16 апреля вышел в прямой эфир программы Савика Шустера с линии фронта. "Что вы видите?" – спросил Бутусова Шустер.
Я вижу большое обострение. Буквально 4 часа назад я был на позициях украинских войск возле поселка Опытное и попал там под обстрел,
– ответил журналист.
И добавил: "Примерно 30 выстрелов гаубиц 122-миллиметровых на моих глазах разрывались вокруг наших позиций".
Кроме того, журналист отметил, что увидел достаточно много проблем – как на фронте, так и в армии в целом. И эти проблемы надо немедленно решать – даже несмотря на то, что, скорее всего, в ближайшие дни наступления врага не будет.
Короткое видео с Опытного Бутусов опубликовал у себя в фейсбуке: в нем слышны звуки выстрелов
Поселок Опытное, где Бутусов попал под обстрел, расположен у Донецка: смотрите карту
Коротко об обострении на Донбассе
- Весной 2021 ситуация на Востоке Украины усложнилась. Россия ощутимо увеличила количество оружия и войск у границ с Украиной.
- Президент США Джо Байден поддержал Украину и заявил, что на Донбассе пришло время для деэскалации. Киев получил слова поддержки и от других мировых лидеров.
- 16 апреля командующий Вооруженных сил Украины Сергей Наев заверил, что враг пока критическую линию не перешел. Однако ВСУ всегда готовы к решению ситуации по наихудшему варианту.
Тем временем Хомчак призвал местные власти не создавать отряды добровольцев и не паниковать
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