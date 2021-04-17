Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов присоединился к прямому эфиру в программе Савика Шустера с помощью видеосвязи. В тот момент он находился на Донбассе, вблизи линии разграничения.

Он сказал, что собственными глазами увидел на фронте "большое обострение". И, собственно, сам попал под мощный обстрел.

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Бутусов попал под обстрел у Опытного

Журналист Юрий Бутусов 16 апреля вышел в прямой эфир программы Савика Шустера с линии фронта. "Что вы видите?" – спросил Бутусова Шустер.

Я вижу большое обострение. Буквально 4 часа назад я был на позициях украинских войск возле поселка Опытное и попал там под обстрел,

– ответил журналист.

И добавил: "Примерно 30 выстрелов гаубиц 122-миллиметровых на моих глазах разрывались вокруг наших позиций".

Бутусов сказал, что противник ведет очередные боевые действия и пытается нанести огневое поражение украинской войскам. Так что оккупанты действительно повышают напряжение на Донбассе, и "это выглядит довольно угрожающе".

Кроме того, журналист отметил, что увидел достаточно много проблем – как на фронте, так и в армии в целом. И эти проблемы надо немедленно решать – даже несмотря на то, что, скорее всего, в ближайшие дни наступления врага не будет.

Короткое видео с Опытного Бутусов опубликовал у себя в фейсбуке: в нем слышны звуки выстрелов

Поселок Опытное, где Бутусов попал под обстрел, расположен у Донецка: смотрите карту

Коротко об обострении на Донбассе

Весной 2021 ситуация на Востоке Украины усложнилась. Россия ощутимо увеличила количество оружия и войск у границ с Украиной.

Президент США Джо Байден поддержал Украину и заявил, что на Донбассе пришло время для деэскалации . Киев получил слова поддержки и от других мировых лидеров.

16 апреля командующий Вооруженных сил Украины Сергей Наев заверил, что враг пока критическую линию не перешел. Однако ВСУ всегда готовы к решению ситуации по наихудшему варианту.