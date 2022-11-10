Прекращение "эвакуации" в Херсонской области и скрытая мобилизация в России: главное из Генштаба

оккупанты продолжают пытаться удержать ранее захваченные ими территории. Наши бойцы продолжают обороняться, отражая все атаки противника.

По данным Генштаба ВСУ, враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Важно Дополнительные средства ПВО для Украины и ситуация на Юге: хронология 260 дня войны

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов:

Новоселовское и Макеевка Луганской области;

Соледарь, Клещиевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

Враг же грянет по позициям подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Кроме того, оккупанты наносят удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Только за минувшие сутки, 9 ноября, противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населённых пунктов:

Донецкой,

Луганской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Николаевской,

Сумской и Херсонской области.

На Волыни – все без изменений

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины, в частности:

принимает и размещает российских военнослужащих,

предоставляет полигоны для подготовки.

Сейчас идет формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.

оккупанты продолжают скрытую мобилизацию в России

По имеющейся информации, в органы внутренних дел России в Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для службы на временно оккупированных территориях Украины. Одновременно на химических предприятиях города проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки регионального подразделения.

Это вызывает возмущение работников, у которых и без этого ежемесячно высчитываются средства в поддержку мобилизованных, участвующих в войне на территории Украины.

– отметили в Генштабе.

"Эвакуация" из Херсона остановлена

Предварительно враг прекратил так называемую эвакуацию населения из Херсона из-за отсутствия желающих. В городе оккупационные власти не выдают заработную плату и социальные выплаты. На временно оккупированной территории Крыма, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь. В нем находится до 800 раненых кафиров.

ВСУ дают достойный отпор

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали:

2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 5 БпЛА Shahed 136 и 3 "Орлана". Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили:

1 пункт управления,

1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

состав боеприпасов и другие важные военные объекты кафиров.

Отметим, что по состоянию на 9 ноября потери кафиров составляли 77 950 человек . Как отметили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки количество захватчиков сократилось еще на 780 человек.

Интересно – Командование России паникует на Херсонщине: смотрите видео