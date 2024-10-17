В частности, "Шахеды" фиксируют в Полтавской и Черниговской областях. Там были слышны взрывы. Предварительно, силы ПВО работают по вражеским беспилотникам, сообщают мониторинговые ресурсы.

Актуально ПВО работает по "Шахедам" на Полтавщине и Черниговщине

Взрывы на Полтавщине: что известно

Взрывы здесь прогремели примерно в 0:25 17 октября. Об этом сообщили как мониторинговые ресурсы, так и местные телеграм-каналы. Предварительно, это работа ПВО по "Шахедам".

Воздушные силы в 0:07 писали, что вражеские БпЛА на Полтавщине движутся в юго-западном направлении.

Сейчас власть официально не комментировала ни взрывы, ни последствия атаки.

Громко и на Черниговщине

О работе ПВО в области сообщили мониторинговые сообщества. По данным Воздушных сил, вражеские дроны с Черниговщины летели в направлении Киевщины.

О последствиях атаки пока нет официальной информации.

К слову, в это же время взрывы также прозвучали в окрестностях Киева. Это также последствия работы наших защитников по вражеским дронам.