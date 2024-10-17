Зокрема, "Шахеди" фіксують у Полтавській і Чернігівській областях. Там було чути вибухи. Попередньо, сили ППО працюють по ворожих безпілотниках, повідомляють моніторингові ресурси.

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Вибухи на Полтавщині: що відомо

Вибухи тут пролунали приблизно в 0:25 17 жовтня. Про це повідомили як моніторингові ресурси, так і місцеві телеграм-канали. Попередньо, це робота ППО по "Шахедах".

Повітряні сили в 0:07 писали, що ворожі БпЛА на Полтавщині рухаються у південно-західному напрямку.

Наразі влада офіційно не коментувала ані вибухи, ані наслідки атаки.

Гучно й на Чернігівщині

Про роботу ППО в області повідомили моніторингові спільноти. За даними Повітряних сил, ворожі дрони з Чернігівщини летіли у напрямку Київщини.

Про наслідки атаки поки немає офіційної інформації.

До слова, у цей самий час вибухи також пролунали на околицях Києва. Це також наслідки роботи наших захисників по ворожих дронах.