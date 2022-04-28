Враг продолжает бомбить Харьковскую область: есть жертвы и раненные

В Харьковской области гражданские люди снова страдают от обстрелов оккупантов. 28 апреля около 12 часов дня враг нанес удары по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже кладбищам.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что в результате атаки в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. К счастью, у пострадавших, спасшихся из-под завалов, значительных повреждений нет.

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Уже известно о погибших в результате обстрела

На сегодня в Харьковском районе 4 раненых и 1 погибший. Информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте,

– сообщил Синегубов.

Также 28 апреля враг атаковал один из восточных районов города. Уже власти области сообщили о 1 погибшем и еще 2 пострадавших людях.

Напомним, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что российские оккупанты бомбят Харьков уже 63-й день подряд и буквально совершают геноцид украинской нации. Поэтому нужно избавляться от ненужных топонимов. Глава города пообещал, что на первой сессии Харьковского горсовета после победы он предложит варианты переименования Московского района и Московского проспекта. Кроме того, изменения будут и в названиях улиц, площадей, остановок, проспектов и т.д.

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