Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що внаслідок атаки в одному з населених пунктів району відбувся обвал будівлі. На щастя, у постраждалих, яких врятували з-під завалів, значних ушкоджень немає.

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Вже відомо про загиблих внаслідок обстрілу

Станом на зараз у Харківському районі 4 поранених та 1 загиблий. Інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці,

– повідомив Синєгубов.

Також 28 квітня ворог атакував один зі східних районів самого міста. Уже влада області повідомила про 1 загиблого та ще 2 постраждалих людей.

Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов заявляв, що російські окупанти бомбардують Харків вже 63 день підряд і буквально чинять геноцид української нації. Саме тому потрібно позбуватися від непотрібних топонімів. Очільник міста пообіцяв, що на першій сесії Харківської міськради після перемоги він запропонує варіанти перейменування Московського району та Московського проспекту. Окрім цього, зміни будуть і в назвах вулиць, площ, зупинок, проспектів тощо.

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