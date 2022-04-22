Враг продолжает частичную блокировку Харькова: какая ситуация на Изюмском направлении

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, а также прицельно бьет по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются наступать и закрепиться на достигнутом рубеже.

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Частичная блокировка Харькова осуществляется силами до семи батальонных тактических групп из состава:

6-й общевойсковой армии,

береговых войск балтийского и северного флотов.

На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25 батальонных тактических групп.

1-й танковой армии,

20-й и 35-й общевойсковых армий,

68-го армейского корпуса Восточного военного округа,

воздушно-десантных войск вооруженных сил России

Враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дибровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Добавим, что россияне продолжают постоянные обстрелы Харькова. Мэр города Игорь Терехов призвал горожан по возможности отправиться в более безопасное место, чтобы не стать жертвой вражеских снарядов.

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