Враг продолжает информационные вбросы о расположении подразделений ВСУ в школах, больницах и церквях

Идут 101 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Враг продолжает делать информационные вбросы о якобы базировании украинских сил в гражданских объектах.

В частности, таким образом российские кафиры пытаются оправдать свои обстрелы и удары по украинским школам, больницам и церквям. Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 4 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": На Киевщине до сих пор не удалось установить личности более 200 замученных россиянами украинцев

Россия продолжает распространять дезинформацию о расположении подразделений ВСУ по гражданским объектам

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, наши защитники и защитницы наносят урон российским оккупантам по всем направлениям , где продолжаются активные боевые действия.

Между тем, чтобы хоть как-то оправдать разрушение объектов гражданской инфраструктуры на территории Украины, враг продолжает осуществлять информационные вбросы о якобы расположении наших военных подразделений в школах, больницах и церквях.

Призываем доверять информацию только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Вас может заинтересовать – Россия первой предложит прекратить огонь: смотрите видео