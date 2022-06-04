Зокрема, таким чином російські окупанти намагаються виправдати свої обстріли й удари по українських школах, лікарнях та церквах. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 4 червня.

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Росія продовжує ширити дезінформацію про розташування підрозділів ЗСУ у цивільних об'єктах

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, наші захисники й захисниці завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Тим часом, щоб хоч якось виправдати руйнування об'єктів цивільної інфраструктури на території України, ворог продовжує здійснювати інформаційні вкиди про буцімто розташування наших військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.

Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

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