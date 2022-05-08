Враг продолжает штурмовать "Азовсталь" из артиллерии и танков, – Генштаб

Российские оккупанты не прекращают попытки штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские защитники отважно держатся.

Российские захватчики привлекают артиллерию и танки, чтобы прорвать оборону защитников Мариуполя.

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Враг штурмует "Азовсталь"

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты до сих пор пытаются прорвать оборону украинских защитников Мариуполя.

На Мариупольском направлении продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь. При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия, – говорится в сообщении от Генштаба ВСУ.

Кроме того, оккупанты продолжают поставлять военную технику, оружие, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, чтобы обеспечить свою группировку на Мариупольском направлении.

Штурм "Азовстали": что происходит

С начала мая российские оккупанты активно штурмуют территорию "Азовстали", где находятся как украинские защитники, так и гражданские люди. Живут они отдельными сообществами в подземельях завода.

4 мая российские оккупанты прорвались на территорию "Азовстали". Там продолжаются сложные и ожесточенные бои. На время связь с украинскими защитниками исчезла. Однако вечером того же дня командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал обращение, где подтвердил информацию о тяжелых боях.

Параллельно продолжалась эвакуация гражданского населения из "Азовстали". При поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей с территории завода.

Эвакуация проходила очень сложно. Российские оккупанты нарушали режим прекращения огня. К примеру, 6 мая они обстреляли автомобиль, который должен был забрать гражданских из "Азовстали". Трое украинских защитников погибли еще шестеро получили ранения.

из "Азовстали". Трое украинских защитников еще шестеро получили ранения. На территории завода до сих пор находится часть гражданских, а также военные. Среди них – около 500 раненых украинских бойцов , оставшихся практически без медикаментов.

, оставшихся практически без медикаментов. Украинские власти просили ООН эвакуировать из "Азовстали" защитников Мариуполя. Однако там заявили, что пока не могут взять на себя подобную ответственность.

взять на себя подобную ответственность. 6 мая активисты создали петицию на сайте Change.org, где требуют начать немедленную эвакуацию всех людей, находящихся на территории "Азовстали". По состоянию на 8 мая она набрала 486 тысяч подписей.

на сайте Change.org, где всех людей, находящихся на территории "Азовстали". По состоянию на 8 мая она набрала 486 тысяч подписей. Враг до сих пор пытается штурмовать "Азовсталь". Идут тяжелые бои. Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, вместе с собратьями до сих пор защищается в бункерах завода, надеется на спасение. По его словам, все превратилось в "адское реалити-шоу", за которым наблюдает весь мир. Но это не сюжет из кино, а реальная жизнь. Людей нужно спасать!

На что я надеюсь? Удивительно!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится… Высшие силы, мы ждем результата ваших действий... Время истекает, а время – это наши жизни!

– подчеркнул военный.

Защитник Мариуполя "Волина" надеется на спасение / Фото фейсбук Сергей Волынский

Обратите внимание – как сейчас выглядит "Азовсталь": смотрите видео